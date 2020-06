GÃ©rard Lopez dÃ©fend son modÃ¨le

Deuxième de Ligue 1 en 2018-2019, Lille n'a pas réussi à reproduire une telle saison et a échoué au pied du podium. Néanmoins, les Dogues ont réussi à se montrer performants malgré la vente de Nicolas Pépé l'été dernier. Avec Luis Campos dans son organigramme et du bon travail sur le mercato, le LOSC espère perdurer dans le temps. Dans une interview accordée à 'RMC, Gérard Lopez a expliqué sa stratégie et notamment sur la manière de construire son équipe et par la même occasion de procéder sur le mercato.

"Pour qu'un club de football marche, il faut que le foot marche. Il n'y a que deux façons de faire. Soit vous avez un pactole de milliardaire prêt à être brûlé dans le foot, soit vous montez un modèle économique avec un cercle vertueux. (...) Il est impossible de vivre des droits TV et des recettes. J'ai eu l'honnêteté intellectuelle de dire qu'il faut compenser avec des ventes de joueurs. Mais plus les performances s'améliorent, moins le club devra vendre de joueurs", a expliqué le propriétaire de Lille.

Gérard Lopez a insisté sur l'importance d'une culture de jeu : "Un club de football n'a qu'un produit, c'est le football. (...) Je n'ai pas passé du temps sur la billetterie. On a des équipes pour ça. Moi, j'ai passé énormément de temps avec le coach, mais aussi avec le coach d'avant, c'est pour ça que ça s'est mal passé, on a eu une entente en partie briser. Pour le modèle, on sait qu'on ne peut pas retenir onze titulaires plus quatre joueurs tous les ans. À partir de là, il faut qu'on ait un modèle de jeu, une culture de jeu et qu'on se dise comment on veut jouer".

"Il est alors beaucoup plus simple de remplacer un joueur. Quand vous ne savez pas si vous allez jouer en 4-4-2, en 4-2-3-1, en pression haute ou avec un bloc bas, il est impossible de savoir les joueurs que vous allez acheter. Vous allez faire le mercato que font beaucoup de clubs, c'est-à-dire au coup par coup avec des agents. Lorsque vous savez que votre ailier droit doit participer au travail défensif, vous n'allez jamais voir un joueur de petit gabarit incapable de bloquer un défenseur latéral qui monte. Jamais de la vie (...) Depuis l'été dernier, le club investit sur le mercato sur ses fonds propres", a ajouté le propriétaire du LOSC.

Au cours de cet entretien, Gérard Lopez a également évoqué l'avenir d'un de ses joueurs. Alors qu'il a révélé, il y a peu de temps que Victor Osimhen avait beaucoup de prétendants, le propriétaire de Lille a admis vouloir "garder" le milieu de terrain portugais Renato Sanches "en dépit d'offres particulièrement intéressantes". Les propositions reçues pour le champion d'Europe 2016 lui "permettraient de vendre pour beaucoup d'argent", mais malgré tout, Gérard Lopez veut rester compétitif et entend garder le puissant milieu de terrain.