Luiz Araujo : "Je ne suis pas qu'un joueur de banc"

La saison dernière, Luiz Araujo était le "supersub" attitré de Lille. Une étiquette qu'il porte depuis deux saisons au LOSC, le Brésilien ayant été contraint d'évoluer dans l'ombre de Nicolas Pépé, Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné en 2018-2019, avant de voir l'arrivée de Victor Osimhen et Yusuf Yazici la saison suivante. Mais cette saison, Luiz Araujo est déterminé à se faire une place dans le onze de départ de Christophe Galtier.

Auteur du but de la victoire face à Metz en sortant une nouvelle fois du banc lors de la troisième journée de Ligue 1, Luiz Araujo n'a pas manqué son occasion de briller en tant que titulaire le week-end dernier face à l'Olympique de Marseille. Préféré à Jonathan Ikoné, le Brésilien a inscrit l'unique but de la rencontre pour le LOSC et a longtemps cru offrir un précieux succès à son équipe avant que Valère Germain n'égalise en fin de match. Dans une interview accordée à L'Equipe, Luiz Araujo a avoué qu'il était lassé d'être simplement considéré comme un "supersub" de luxe.

"C'est sûr que je ne suis pas heureux d'être remplaçant. Je montre que je veux être titulaire, que je le mérite. Je ne suis pas qu'un excellent joueur de banc. Tous les joueurs ont besoin de confiance, celle de l'entraîneur. Mais également des rythmes des matches. Je n'en ai pas eu depuis ces dernières saisons. À partir du moment où j'en aurai, je ne pourrai être que meilleur par rapport à ce que je suis actuellement", a expliqué l'ailier de 24 ans.

L'attaquant du LOSC n'écarte pas un départ si sa situation n'évolue pas : "Je suis concentré sur le LOSC. J'ai encore deux ans de contrat. On ne m'a parlé de rien. Je suis focalisé sur les objectifs du club. Et surtout pour profiter de cette bonne période. Aujourd'hui, je veux rester au LOSC, y avoir ma chance. Néanmoins, si tel n'était pas le cas, je discuterai avec mes dirigeants. Et nous envisagerons ce qui sera le mieux pour moi et le club".

Luiz Araujo est fier de son début de saison : "J'en suis très content. J'ai beaucoup travaillé pour pouvoir vivre ce moment. Je vais continuer à le faire. Je veux montrer mes qualités et aider l'équipe, ce qui est le plus important. Mon but à Marseille est-ce une réponse à Christophe Galtier qui pense que je dois franchir un cap ? Évidemment. Je n'aime pas beaucoup parler. Je préfère le faire sur le terrain. Pour continuer à montrer mon potentiel".