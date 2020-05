Luca Zidane promet un Racing plus fort

Le football est de retour. L'entraînement est déjà en cours et chez Racing, Luca Zidane, qui fête ses 22 ans ce mercredi 13 mai, espère que la compétition reprenne le plus rapidement possible. Il promet que tout le monde y travaillera dur.

"Il reste 11 matches et nous allons tout donner pour essayer de nous sauver", a déclaré le gardien français.

Zidane a évalué le retour à l'entraînement, pour le moment individuellement, et a été "très heureux" de pouvoir fouler la pelouse et enfiler les gants deux mois après. "Il est toujours bon de retourner faire ce que nous aimons le plus, c'est-à-dire jouer au football, et en même temps de préparer le retour à la compétition", a-t-il déclaré.

Le gardien a indiqué que, bien que le staff leur ait envoyé des activités pendant toute la quarantaine pour ne pas perdre la forme, "il est content de retourner aux entraînements".

Luca Zidane a admis qu'au début, il était "difficile" d'être confiné à la maison, car il voulait y retourner le plus vite possible, mais il s'est ensuite adapté. Il a également envoyé un message aux fans et au public pour continuer à "respecter les règles du gouvernement, quitter la maison le moins possible et faire tout avec prudence à tout moment".