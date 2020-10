"Lucas Hernandez est irréprochable"

Lucas Hernandez a vécu une première saison compliquée au Rekordmeister en raison de ses pépins physiques, mais il semble avoir finalement trouvé sa place.

Avec la grave blessure d'Alphonso Davies, le Français devrait être titulaire dans le flanc gauche ce mardi soir face au Lokomotiv Moscou, en Ligue des champions.

Dans des propos rapportés par 'L'Équipe', Hansi Flick a exprimé sa confiace en son joueur : "Lucas n'a jamais lâché. Il enchaîne les prestations solides et constantes de très haut niveau. Au niveau de son investissement, il est irréprochable. J'apprécie son agressivité dans les duels qui fait beaucoup de bien à toute l'équipe. Après sa blessure, il a traversé une année très difficile, mais il a déjà montré ses qualités et ses forces et je suis très content de lui."