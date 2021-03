Lucas Hernandez prévient le PSG... et chambre le Barça

Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich vont se retrouver en quarts de finale de la Ligue des champions, moins d'un an après leur finale de l'édition précédente à Lisbonne.

Lucas Hernandez, défenseur du Bayern Munich, est revenu sur les quarts de finale à venir dans des déclarations pour 'L'Équipe' et a assuré que son équipe était encore prête à tout donner cette saison.

"Ce sera un très gros match, un rendez-vous pour se faire plaisir. Ce ne sera pas facile d'éliminer Paris, qui sera un peu revanchard par rapport à la dernière finale. Les Parisiens auront de l'envie mais nous aussi (...) Plusieurs joueurs importants sont partis mais d'autres très grands les ont remplacés", a commencé Lucas Hernandez.

Pour évoquer la puissance de son équipe, il est revenu sur la victoire du week-end contre Stuttgart (4-0) : "Plus fort, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on a une super équipe. Quand vous voyez notre qualité offensive : on a quatre occasions, on marque quatre buts, c'est incroyable. Mais cela suppose un bloc défensif solide et nos joueurs offensifs ont cette capacité à se replier sans rechigner. Tout le monde est prêt à se donner à fond."

En revanche, c'est avec le sourire qu'il a confié qu'il ne demanderait pas conseils à Griezmann pour éliminer les Parisiens, quelques jours après l'élimination du Barça contre Mbappé et compagnie : "Voilà, c’est ça ! Encore que Grizou ne va pas pouvoir m’en donner beaucoup vu ce qu’ils ont pris contre Paris au Camp Nou. (Rires.) Mais le PSG a montré contre le Barça qu’il était l’un des grands favoris pour atteindre la finale."