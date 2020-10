Lucas Hernandez, titulaire contre son ancienne équipe ?

Le Bayern Munich, champion d'Europe en titre, reprend la compétition et recevra l'Atlético Madrid de Diego Simeone pour la première journée de phase de groupes ce mercredi.

Et ce sera l'occasion pour un certain défenseur de retrouver son ancienne équipe, un peu plus d'un an après l'avoir quitté. Il s'agit du champion du monde français, Lucas Hernandez.

Selon les informations de 'Kicker', Lucas Hernández a toutes les chances d'être titulaire à la place d'Alphonso Davies contre l'Atlético Madrid à l'Allianz Arena mercredi.

Après une bonne trêve internationale avec les Bleus, Lucas Hernandez est de retour en forme et devrait ainsi tout faire pour aider le Bayern à prendre trois points contre ses anciens coéquipiers.