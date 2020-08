Lucas Tousart croit à l’exploit de l’OL

Si l’Olympique Lyonnais est en demi-finale de la Ligue des Champions, il le doit à sa grande performance face à Manchester City mais aussi à un homme. Il s’agit de Lucas Tousart. Le milieu défensif ne fait plus partie de l’effectif lyonnais mais en inscrivant l’unique but lors du huitième aller contre la Juventus, il a rendu une fière chandelle à son ex-club.

Désormais au Herta Berlin, l’ancien Bleuet suit avec attention le parcours de l’OL et sera l’un de ses premiers supporters ce mercredi soir. S’il a confiance en la troupe de Rudi Garcia, Tousart sait que la machine bavaroise et c’est qui se fait de mieux en Europe actuellement.

"Ce sera un match très difficile. Le Bayern a une équipe implacable qui joue avec une grande intensité. Ils sont à nouveau à un autre niveau. C'est à Lyon de faire son meilleur match. Tout le match consistera à défendre ensemble, à essayer ensemble, à travailler ensemble. Dans un match comme celui-ci, tout est possible", a-t-il expliqué à 'Sport Bild'.

Tousart a sa part dans le succès lyonnais

Impossible n’est pas Lyonnais comme on a pu le voir en huitièmes et en quarts et s’il voit un travail d’équipe pour faire tomber le Bayern Munich, Lucas Tousart attend beaucoup des individualités lyonnaises.

"Vous avez vu pendant le match contre Manchester City qu'un joueur comme Moussa Dembélé peut faire le différence sur une ou deux actions. Et Houssem Aouar peut aussi la faire pour gagner le match. Ça sera décisif."