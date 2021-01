Lucas Vazquez et Ramos à l'écart avant d'affronter Levante

Lucas Vázquez et Sergio Ramos ont travaillé à l'écart du groupe lors de la séance d'entraînement du Real Madrid en préparation de la visite de Levante, qui a coïncidé avec l'annonce officielle du club d'un accord avec Arsenal pour la signature d'un prêt du Norvégien Martin Odegaard.

Le capitaine, absent depuis les demi-finales de Supercoupe où il a joué avec des problèmes de genoux, a de nouveau travaillé à l'intérieur des installations de Valdebebas et a couru sur le terrain tout seul comme il l'a fait mardi.

Le club a également signalé que Lucas Vázquez, qui a joué les 90 minutes du dernier match contre Alavés à Vitoria, s'est entraîné dans les installations et que le Brésilien Rodrygo, absent pour une blessure musculaire depuis Noël, et l'Uruguayen Fede Valverde, également avec un problème musculaire depuis la semaine dernière, continuent leur processus de récupération.

Le reste de l'équipe, sans l'entraîneur Zinédine Zidane et Nacho Fernández, qui sont tous deux positifs à la COVID-19, a complété une autre séance orchestrée par l'entraîneur adjoint David Bettoni, en se concentrant sur la possession, le pressing, l'attaque et la finition, qui comprenait un match sur terrain réduit et un travail spécifique pour les gardiens de but.

L'équipe reprendra l'entraînement jeudi à huis clos pour poursuivre le travail avant la visite de Levante au stade Alfredo Di Stéfano, samedi prochain (16h15), lors de la 21e journée de Liga.