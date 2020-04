Luis Alberto va prolonger avec la Lazio

Dans des déclarations à 'CalcioMercato', Alvaro Torres, directeur de 'You First Sports', a souligné la très bonne entendre entre Luis Alberto et la Lazio en vue d'une prochaine prolongation.

"Il y a une très bon entente lors des conversations que nous avons eues entre 'You First Sports Italia' et la Lazio", a-t-il déclaré. "Nous parlons souvent, ils sont conscients de l'évolution de Luis Alberto, ils savent qu'il fait la différence et nous sommes sur le bon chemin. Nous trouverons un accord, j'en suis sûr" a déclaré Torres.

Alors que le FC Séville a réfléchi à un possible retour du joueur, l'opération s'est finalement avérée impossible pour l'Espagnol, auteur de cinq buts et treize passes décisives cette saison.