Luis Enrique satisfait des progrès de Morata

Revenu à la Juventus il y a un mois, Alvaro Morata retrouve peu à peu son niveau optimal. L’attaquant espagnol en est à 6 buts inscrits et 2 passes décisives offertes depuis l’entame de la saison (en 7 matches joués). Une rentabilité qui n’a pas échappé à Luis Enrique.

En conférence de presse ce vendredi, le patron de la Roja a félicité le néo-bianconero pour ses progrès. "J’ai convoqué Morata parce que depuis son retour à la Juventus, il est en confiance et ses chiffres l'indiquent et avec une attitude en attaque et en défense comme je les aime. Ensuite, sa performance nous fera prendre des décisions. On voit qu’il a beaucoup progressé, et c’est à lui de jouer maintenant", a-t-il déclaré.

Morata revient de loin

Cela fait pile un an que Morata n’avait plus été convoqué au sein de l’équipe ibérique. Dans son secteur, il a vu de nombreux joueurs passer devant lui, tels que Rodrigo et Ansu Fati. L’ancien merengue a pourtant un riche vécu avec son pays. Il totalise 33 sélections. A l’Euro 2016, il avait terminé meilleur réalisateur de la Seleccion avec trois buts à son actif.

Ce mois-ci, l’Espagne affrontera les Pays-Bas en amical, puis se mesurera à la Suisse et à l’Allemagne pour le compte de la Ligue des Nations.