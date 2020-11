Luis Suárez est assurément Colchonero

Il n'y a plus de doutes, Luis Suárez a tourné la page de son aventure avec le Barça. L'Uruguayen, qui n'a pas pu disputer le match face à ses anciens coéquipiers à cause de la Covid-19, n'a laissé aucun doute sur le fait qu'il est maintenant Colchonero.

L'attaquant a suivi le match confiné chez lui, tout comme Lucas Torreira, et a fêté la victoire sur les réseaux sociaux après le match.

Non pas qu'on s'attendait à autre chose venant 'del Pistolero', mais peut-être qu'il soit plus réservé et qu'il n'exprime pas sa joie par respect pour le club qu'il a quitté il y a peu.

"Grande équipe, +3", a publié Suárez à côté de la photo de toute l'équipe dans le vestiaire du Wanda Metropolitano.

Alors que sa nouvelle équipe est bel et bien candidate au titre, le Barça est toujours en crise et, pour ne rien arranger, a perdu deux hommes clés que sont Piqué et Sergi Roberto.