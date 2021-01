Luis Suárez est le leader

Plusieurs raisons expliquent le bon parcours de l'Atlético de Madrid cette saison, mais aucune n'est aussi visible ou aussi distinguable que celle de Luis Suárez, la loi qui soutient le mieux le phénomène cette saison de l'équipe rouge et blanche, aussi constante au sommet que le montre son avance de 7 points, ses 13 victoires au cours des 14 derniers matchs, ses 44 points sur un total de 51 possibles...

L'attaquant uruguayen (11 buts déjà en 14 matches de Liga) a non seulement permis à l'équipe rouge et blanche de renverser la situation (1-0) après le pénalty du gardien Marko Dmitrovic à la 10e minute pour un coup involontaire de Yannick Carrasco, mais il a également inicié le premier comeback de la saison, complété à deux minutes de la fin par l'Uruguayen lui-même.

L'Atlético n'a été mené qu'à deux reprises en Liga. La première fois lors de la défaite au stade Alfredo Di Stefano de Valdebebas contre le Real Madrid (2-0) ; la seconde a été celle de jeudi à Ipurua contre Eibar avec une victoire, qui n'aurait pas été telle, sans doute, sans la présence de Luis Suárez.

Son importance est incontestable. C'est une garantie. Il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions. Il a égalisé sur sa première occasion à la 40e minute, grâce notamment au pressing de l'indispensable Marcos Llorente.

À la 88e minute, alors qu'on se dirige vers un match nul, un ballon de Carrasco suffit au "9" de l'Atlético pour offrir la victoire à son équipe presque à partir de rien : il contrôle le ballon et garde Arbilla à distance jusqu'à ce qu'il le fasse tomber dans la surface, avec le doute que le contact soit suffisant, mais avec la certitude que Suárez est également redoutable depuis les onze mètres. Il a transformé le pénalty d'une panenka pour donner la victoire aux Colchoneros.

Combien vaut un buteur comme lui ? Il est aujourd'hui incalculable pour l'Atlético. L'Uruguayen donne des victoires qui, autrement, n'auraient pas été possibles pour l'équipe rouge et blanche, qui a remporté un match qu'elle ne méritait peut-être pas, dans lequel elle a souffert pendant de nombreuses minutes, sans aucun argument pour la victoire... sauf l'attaquant uruguayen. C'est la différence dans ce championnat.

Joao Félix n'était pas titulaire (il est entré à la mi-temps). Et c'est de moins en moins nouveau cette saison, du moins dans les derniers matches, car il a été plus remplaçant (cinq fois) que titulaire (trois) au cours des huit dernières journées. Cela est également dû, il faut le dire, aux rotations pour la Ligue des champions dans deux de ces cinq remplacements auxquels l'a relégué Simeone récemment.

Rien à voir avec son impressionnant début de saison. Ni dans ses performances ni dans ses buts (il n'a pas marqué en championnat depuis novembre, lors du 4-0 à Cadix, et dans aucune compétition depuis le 1er décembre face au Bayern), mais pas non plus dans la confiance de son entraîneur, si importante pour un joueur comme lui, ni dans le rôle de titulaire indiscutable que d'autres ont. Et la concurrence s'intensifie encore : Moussa Dembélé est maintenant une autre option.

Le mardi 12 janvier, il est arrivé en Espagne et le mercredi 13, il a signé son contrat avec le club colchonero et a commencé ses entraînements qui ont été encourageants, aujourd'hui remis de la fracture du bras dont il a souffert en décembre, avec sa première convocation à sa première opportunité, pour s'adapter le plus vite possible à sa nouvelle équipe et à son nouvel entraîneur dans le sprint qui l'attend dans ces six mois de football.

Il s'agit d'un semestre pour rester (ou gagner de la valeur) à l'Atlético, qui a payé un million et demi d'euros pour son prêt à Lyon et qui garde une option d'achat à la fin du prêt de 33,5 millions "à laquelle on peut ajouter des bonus de 5 millions", comme l'avait indiqué à l'époque le club français, qui, dans ce cas, conserverait 10% d'un futur transfert vers une autre équipe.

"Je le vois avec enthousiasme, avec envie, un attaquant de zone dont nous espérons pouvoir tirer ce que nous avons vu de lui pour l'Atlético. Il travaille, essayant de s'intégrer au mieux au groupe, heureusement il a des coéquipiers comme Kondogbia, Carrasco, Lemar, qui l'aident pour la traduction. Nous aurons le temps de parler de ce que nous attendons de lui. Ces derniers jours, nous l'avons laissé s'intégrer", a déclaré Simeone à la veille du match, qui ne lui a pas donné de temps de jeu. C'est difficile. Devant, il y a Suárez.