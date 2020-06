Luis Suarez revient sur la 'redmontada' d'Anfield

L'attaquant du FC Barcelone Luis Suarez a révélé pourquoi il pense que Liverpool est un adversaire si difficile à jouer. L'équipe de Jurgen Klopp a mis fin jeudi à 30 ans d'attente pour le titre de Premier League, titrée grâce à la victoire 2-1 de Chelsea sur Manchester City.

La couronne, cependant, était entre leurs mains depuis longtemps avant l'issue de ce choc à Stamford Bridge, les Reds n'ayant perdu des points qu'en trois matches cette saison, n'enregistrant qu'une seule défaite depuis août.

Suarez, qui a joué pour le club du nord de l'Angleterre de 2011 à 2014, a ressenti la qualité de l'équipe du Merseyside, lui qui a subi la loi d'Anfield la saison dernière en demi-finale de Ligue des champions (victoire 4-0 des hommes de Klopp pour renverser une défaite 3-0 à l'aller au Camp Nou).

Compte tenu de la force mentale dont Liverpool a fait preuve lorsque les buts de Divock Origi et Georginio Wijnaldum, qui ont marqué deux buts chacun, ont éliminé les Catalans, il n'est peut-être pas surprenant qu'il ait choisi cette force exceptionnelle lorsqu'il s'est exprimé sur le site officiel du club.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi les hommes de Klopp sont un adversaire aussi redoutable, il a expliqué : "Je pense que la mentalité des joueurs est tellement importante sur le terrain. Nous sommes arrivés à Liverpool avec une avance de 3-0, mais quand on joue là-bas, il y a les supporters et l'entraîneur, et les joueurs sont tellement concentrés sur le terrain. C'est difficile."

"Ils ont marqué dans les 10 ou 15 premières minutes et ils ont eu la confiance nécessaire pour continuer leur jeu. En deuxième mi-temps, ils ont joué de façon fantastique. Nous devons l'accepter et si nous avions marqué un but, nous aurions eu une très bonne chance de passer, mais je pense que ce sont vraiment de bons joueurs", continue le numéro 9.

L'attaquant international uruguayen, qui a aidé le club à remporter la League Cup en 2012 et a fait partie de l'équipe qui a failli remporter le titre en 2014, est loin d'être le premier à faire l'éloge du caractère de l'équipe de Klopp.