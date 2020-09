Luis Suárez n'a toujours pas l'intention de partir

Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Luis Suárez... Plusieurs noms étaient annoncés comme indésirables pour Ronald Koeman, mais un seul d'entre eux a déjà quitté le FC Barcelone pour le moment.

Si Arturo Vidal devrait lui aussi faire ses valises et rejoindre l'Italie, c'est le dossier Luis Suárez qui semble de plus en plus incertain à quelques jours de la reprise de Liga.

Le Barça aura besoin d'un numéro 9 pour le remplacer s'il part. Et selon les informations de 'Sport', le joueur uruguayen n'est pas pressé et souhaiterait honorer son contrat jusqu'au bout.

La Juventus Turin semblait être l'équipe la plus intéressée par le joueur, mais les négociations semblent être à l'arrêt depuis quelques jours. Pourtant, Koeman n'a pas changé de posture, et ne l'a pas convoqué pour le match amical contre le Nastic.

En attendant, le club catalan reste attentif sur le mercato, et Lautaro Martinez et Memphis Depay sont toujours cités parmi les options pour remplacer l'Uruguayen.