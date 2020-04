Luis Suárez veut rester à Saragosse

Luis Suarez préfère rester un an de plus à Saragosse. Ce n'est pas une rumeur ou une information provenant de certains médias, mais une information qui sort de sa bouche. Dans une interview avec 'Golombianos', il a parlé de son avenir et a analysé ce qu'il veut en faire.

"Ici, j'ai explosé et je voudrais rester, mais, au final, nous devons trouver des accords. Watford veut que j'y retourne, mais il n'a parlé à personne. Je sais qu'il y a plusieurs équipes qui m'ont demandé, mais il n'y a rien de concret. Tout sera décidé à la fin de la saison", a-t-il déclaré.

La principale raison pour laquelle il veut rester dans l'équipe est son entraîneur, Victor Fernandez. Selon lui, il a beaucoup contribué à son progrès cette saison. "Il m'a beaucoup influencé. Cela m'a donné cette confiance que je n'avais pas auparavant. Cela m'a donné du pouvoir", a-t-il déclaré.

Saragosse, selon le journal 'AS', veut aussi qu'il reste. Il essaiera de prolonger son prêt d'une année supplémentaire au cas où l'équipe serait promue en première division. S'il ne réussit pas, les plans seront différents. En tout état de cause, Watford, comme le souligne la source mentionnée, veut prolonger leur contrat.