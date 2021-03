Luka Modric : "Nous pouvons aller loin"

Le Real Madrid a pu compter sur ses piliers pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions, et s'est qualifié en disposant de l'Atalanta en huitièmes de finale de la compétition.

Face aux journalistes, Luka Modric, auteur d'un gros match ce mardi, est revenu sur la performance des siens et sur les objectifs à atteindre.

"C'était un match exigeant, l'Atalanta est une équipe très physique, qui exerce une pression très importante, ils ne s'arrêtent jamais. Je comprends que nous avons bien joué dès le début et nous sommes très heureux de nous être qualifiés", a assuré Luka Modric au micro de 'Movistar' après la rencontre.

"L'important était de nous qualifier parce que nous ne l'avions pas fait depuis deux ans. Il faut y aller pas à pas et voir jusqu'où nous pouvons aller. Mais nous avons montré ce soir que nous avons encore faim et que nous voulons continuer de gagner. J'espère que nous pourrons aller loin. Mais c'était un premier pas important", a confié le milieu de terrain croate.

Le Croate est revenu sur ses performances malgré son âge : "Je me sens très bien, je dis toujours qu'il ne faut pas accorder de l'importance à l'âge. L'important, c'est ce qui se fait sur le terrain, pas le passeport. Après tout ce que j’ai accompli ici, j’ai toujours faim pour être compétitif au plus haut niveau. Je travaille au quotidien pour y arriver et je me sens très bien."