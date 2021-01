Luka Modric sort du silence sur sa prolongation

Luka Modric, Sergio Ramos et Lucaz Vazquez sont en fin de contrat et sont actuellement libres de négocier avec le club de leur choix. Et pour le moment, aucun des trois n'a prolongé avec le Real Madrid.

En conférence de presse à Malaga avant la demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao, Luka Modric est revenu sur le sujet et s'est dit confiant concernant sa prolongation.

"Je suis en discussion avec le club et tout va dans la bonne direction. Je suis heureux de la direction que prennent les choses mais je ne peux rien vous dire de plus", a confié Luka Modric.

Le milieu de terrain a aussi évoqué la prolongation de son capitaine Sergio Ramos : "Je veux le meilleur pour Sergio, parce que c'est mon ami. Je ne prends pas position. C'est comme pour ma prolongation, ce sont les affaires de chacun."