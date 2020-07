Lukaku égale un record vieux de 70 ans à l'Inter

En claquant un doublé contre le Genoa ce dimanche, Romelu Lukaku a égalé un vieux record à l'Inter. Celui du nombre de buts marqués à l'extérieur lors d'une unique saison de championnat italien.

L'international belge a donné l'avantage aux Nerazzurri à la 34e minute en mettant à mal Mattia Perin après un centre de Cristiano Biraghi. Après qu'Alexis Sanchez ait doublé la mise pour les visiteurs à la fin de la seconde période, Lukaku a surgi dans la surface pour exploiter un service de Marcelo Brozovic et porter la marque à 3-0.

Lukaku totalise désormais 15 buts à l'extérieur dans l'élite italienne et est le premier joueur de l'Inter à atteindre ce total en 70 ans, égalant le record établi par Stefano Nyers.

L'ancien attaquant de Manchester United et de Chelsea est en pleine forme depuis la reprise de la compétition en Italie, suite à l'interruption de trois mois en raison de la pandémie de Covid-19. Avec six buts en neuf matches de championnat disputés depuis la mi-juin, il a porté son total à 23 en Serie A et 29 en 44 apparitions toutes compétitions confondues.

La victoire de samedi étire la série sans défaite de l'Inter à six matchs et place les Lombards au deuxième rang du tableau alors qu'il reste encore deux matches à jouer. L'équipe d'Antonio Conte a désormais quatre points de retard sur le leader de la Juventus, qui pourrait remporter son neuvième titre consécutif dimanche en battant la Sampdoria à Turin.