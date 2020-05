"Oui, l’OM m’intéresse"

Après deux saisons passées au Stade Rennais, Mbaye Niang est actuellement pressenti pour relever un nouveau challenge. L’attaquant de 25 ans, auteur de 10 buts lors de la précédente campagne de Ligue 1, est notamment annoncé à Marseille. Une rumeur qui n’est pas sans fondement.

Dans un entretien au 'Canal Football Club', Niang a reconnu qu’il y a des touches avec la formation phocéenne : "L’OM c’est flatteur et il n’y a pas de fumée sans feu. Il y a eu des discussions, mais rien de concret. Je n’ai pas signé. Mais c’est un club qui m’intéresse, oui. C’est un club qui a une histoire et a des supporters chauds. C’est ce que j’aime. Si ça doit se faire, ça sera avec un grand plaisir."

Niang a même confié être disposé à revoir ses prétentions salariales à la baisse pour rejoindre la formation d’André Villas-Boas. "Si le projet me sportif me plait, pourquoi pas ? Je suis prêt à toucher moins", a-t-il tonné. Tout en étalant sa préférence aux vice-champions de France, l’ancien milanais a quand même souligné que d’autres destinations pourraient le séduire : « Aujourd’hui, tout le monde parle de marseille. J’aime bien, mais il y a aussi d’autres clubs qui peuvent me plaire autant."

"Dans ma tête, j’ai mes envies et je les assume"

Niang ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine, mais il sait qu’il veut franchir un palier et rejoindre une formation de haut niveau, où il pourra assouvir ses ambitions personnelles : "Les dirigeants savent aujourd’hui mes intentions, c’est de retrouver un grand club. Sans dénigrer Rennes, qui est un bon club."

Enfin, Niang a avoué que le départ d’Olivier Létang, son mentor, pèse dans l’intention qu’il a de relever un nouveau challenge : "Il est venu me chercher et avait un projet pour moi. Moi, je marche à l’affectif. Il est dur, mais sait être comme un papa aussi. Alors j’ai donné le meilleur de moi-même. Si on travaille dans un rapport de confiance, alors je me donne toujours à 100%. Dans ma réflexion, c’est vrai que ça y joue beaucoup. Dans ma tête, j’ai mes envies et je les assume. Mais, si demain je ne suis pas amené à partir, j’aurais le plaisir de continuer avec Rennes".