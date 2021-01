Le Bayern s’effondre contre Gladbach

En ouverture de la 15e journée de Bundesliga, le Bayern Munich est tombé ce vendredi. L’équipe de Hansi Flick a subi la loi de Moenchengladbach. Il s’agit de son second revers de la saison, après celui enregistré contre Hoffenheim au début de l’exercice.

Rien ne présageait cette contre-performance des champions d’Europe en titre. Surtout pas leur première demi-heure de la rencontre. L’entame était en effet réussie et avait débouché sur deux réalisations après 25 minutes de jeu. Robert Lewandowski et Leon Goretzka ont montré la voie à suivre à leurs coéquipiers.

Hofmann dans tous les bons coups

Le Polonais a été le premier à faire mouche suite à une main de Neuhaus dans la surface (20e). Puis, l’international allemand a doublé la mise d’un tir puissant de l’extérieur de la surface (26e). On pensait le match plié, mais c’était donc sans compter sur la révolte des locaux.

Moenchengladbach a réagi et a aussi profité de la suffisance des Munichois. En l’espace de treize minutes, ces derniers ont pris trois buts et ce fut à chaque fois sur des balles perdues sur des phases de construction. Indigne d’un ténor européen.

Jonas Hofmann a été le premier à exploiter ses carences en convertissant à deux reprises des passes décisives de Lars Stindl. Lancé idéalement face à Manuel Neuer, il a signé le geste parfait à chaque fois. L’international allemand de 28 ans rééditait son exploit de 2018 lorsqu’il avait marqué à l’occasion du succès 3-0 à l’Allianz Arena. Après avoir été buteur, Hofmann s’est transformé en passeur. Quatre minutes après la reprise, c’est lui qui a servi Neuhaus pour le but de 3-2.

Un Bayern sans réaction

Il restait 40 minutes à jouer, mais le score n’a plus évolué. Le Bayern n’a même pas eu de véritable occasion pour revenir à la marque, à l'exception d'un tir dévié de Thomas Muller (89e). Et c’est peut-être ce qui sera le plus inquiétant pour Flick au moment de la dissection.

Avec cette défaite, le Bayern risque de perdre sa place de leader face au RB Leipzig. L’avenir nous dira s’il s’agit d’un simple accident de parcours ou le début de l’essoufflement. Pour le Borussia, en revanche, cette victoire fait un bien fou. L’équipe de Rose remonte à la 7e place du classement, et s’offre un joli match référence en vue de la reprise de la Ligue des Champions.