"Ma premiÃ¨re saison au Real est bien pourrie"

C'était une saison à oublier pour Eden Hazard. Sa première saison dans le club de ses rêves, et le joueur du Real Madrid a enchaîné les blessures, et est maintenant confiné sans football face à la pandémie de Covid-19.

L'attaquant belge est actuellement confiné avec sa famille à Madrid et se remet tranquillement de sa blessure, lui qui avait été opéré d'une fracture il y a quelques semaines. Mais il ne perd pas espoir.

"Ma première saison au Real est bien pourrie. Mais tout n’est pas à jeter. C’était une saison d’adaptation. On me jugera sur la deuxième saison. A moi d’être en forme l’année prochaine. (...) Je veux juste revenir le plus vite possible sur le terrain. Quand je marquerai, je marquerai. Et je serai content", explique le joueur belge pour 'RTBF'.

Celui-ci a confié avoir eu une discussion avec Zidane mais ne sait pas non plus quand les entraînements et le football pourront reprendre : "J’ai eu Zidane au téléphone hier, il ne sait pas non plus. Nous, ce qu’on peut faire c’est se maintenir en forme, tous les joueurs ont du matériel pour ça. Est-ce que la Liga va reprendre ? On ne sait pas. On espère, il y avait une belle fin de saison à jouer."

Une saison décevante pour le joueur qui a envie de montrer ce qu'il vaut. Une saison qui ne se terminera pas non plus par un Euro avec sa sélection, puisque la compétition a été reportée.

"Je comptais être là à l’Euro, donc j’étais déçu qu’il soit reporté. J’avais prévu de le faire, je me suis fait opérer il y a quelques semaines, donc pour moi, j’allais être bien à l’Euro. (...) J’allais être là, j’allais faire tout ce qu’il faut pour être en forme dès les premiers matches", assure-t-il. En attendant, Eden Hazard aura largement le temps de retrouver sa forme avant 2021.