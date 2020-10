"Le Real est l’un des favoris, mais pas le grand favori"

Mercredi soir, le Real Madrid fait son retour en Ligue des champions face au Shakhtar Donestk. Le gardien de but Thibaut Courtois s'est livré en conférence de presse.

Pour le Diable Rouge, il est primordial pour le Real Madrid de commencer cette campagne en Ligue des champions avec une victoire. "C'est très important pour nous. C'est quelque chose de très spécial. Le départ doit être bon, il est important de commencer en gagnant."

Courtois estime que la concurrence sera rude cette année, mais son équipe part néanmoins favorite : "Une équipe comme le Real Madrid est toujours considérée comme l’une des favorites. Nous avons les qualités pour gagner la Ligue des champions, nous pouvons la remporter, mais nous devrons le montrer sur le terrain. Ce qui fait le charme de cette compétition, c’est qu’elle se dispute avec les plus grands clubs du monde. Nous savons qu’il y a d’autres équipes très fortes comme le PSG, le Bayern Munich, la Juventus ou Barcelone. Nous sommes l’un des favoris, mais pas le grand favori. Je fais entièrement confiance en cette équipe. C’est une compétition très importante et spéciale pour nous", pointe le Belge.

Lors des derniers matchs de Liga, l'ancien de Chelsea est souvent élu homme du match, un indice révélateur du manque de solidité défensive ? "Chacun essaie de faire son travail du mieux possible. J'essaye d'aider l'équipe dans les moments difficiles. Maintenant qu'on gagne sur des scores plus serrés, mon rôle est peut-être plus perceptible."