Madrid, en colère contre LaLiga : le club n'attendra plus leur autorisation pour voyager

Madrid ne restera plus plus de trois heures dans un avion en attendant que la Liga autorise ou non leur voyage pour un match à l'extérieur. Le journal 'Marca' assure que c'est la conséquence du malaise "merengue" dû à la gestion de leur voyage à Pampelune pour jouer contre Osasuna.

Le vol de l'équipe de Zinédine Zidane a été retardé parce que la piste de l'aéroport Barajas était impraticable. La tempête Filomena a obligé les joueurs à attendre et, comme la Ligue voulait éviter le report du match, ils ont dû rester à l'aéroport.

En effet, il pourrait ne pas être en mesure de ramener l'équipe dans la capitale espagnole après le match. Prévu pour 21h00, les Merengue commenceraient leur retour vers 00h00 et il se peut qu'à cette heure-là, le mauvais temps rende le départ difficile.

Par conséquent, comme l'indique 'Marca', Madrid a déjà en tête une nuit supplémentaire à Pampelune. Alors, peut-être que le groupe de Zinédine Zidane y dormira et retournera à son camp d'entraînement le dimanche 10 janvier, un jour plus tard que prévu.