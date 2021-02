Madrid est en mode survie sans Karim Benzema

Les blessures s'enchainent au Real Madrid et Zinédine Zidane est obligé d'improviser. L'entraineur français a été contraint d'appeler de nombreux joueurs de la réserve pour pallier les absences de son effectif habituel.

En attendant le retour des titulaires, les hommes de 'Zizou' doivent lutter pour garder un espoir de remporter la Liga alors qu'ils sont à 3 longueurs du leader, l'Atlético, qui compte 55 points et un match de retard. Les hommes de Zidane sont toujours en course en Ligue des champions après leur victoire lors du huitième de finale aller contre l'Atalanta Bergame.

Pour ce match, 'Zizou' avait décidé de placer Isco en faux '9', une position qu'il avait testée lors de rencontres précédentes. L'Espagnol a donné satisfaction à ce poste, mais malheureusement le Real n'a pas réussi à creuser l'écart pour s'assurer un match retour plus tranquille.

Comme le rapporte le journal espagnol 'AS', Mendy a marqué dans les dernières minutes de la rencontre et a inscrit le huitième but des madrilènes lors des cinq derniers matchs. Seul un attaquant semble marquer au Real : Karim Benzema.

Les 6 buts restants ont été marqués par des joueurs évoluant à un autre poste, ce qui démontre le manque de tranchant de l'attaque madrilène ainsi que l'importance que prennent toutes les joueurs dans les phases offensives.

Casemiro a marqué à Valladolid, Benzema et Kroos ont marqué contre Valence, Mendy et Benzema ont marqué dans leur match contre Getafe, et pour finir, Varane a mis un doublé contre Huesca qui a permis aux 'merengues' de ramener les 3 points. Le Real survit, pour le moment...