Madueke, la pépite découverte par le PSV Eindhoven

À 16 ans, le joueur a rejoint le PSV Eindhoven afin de signer un contrat de trois ans et de jouer dans les catégories inférieures du club pour essayer d'entrer dans l'équipe première.

"Je crois que le PSV est un club avec beaucoup d'histoire et je sais que c'est une équipe au sein de laquelle je peux me développer", avait annoncé le joueur il y a plus d'un an et demi.

Madueke a réussi à obtenir un contrat professionnel aujourd'hui et s'est fait une place dans l'effectif de l'équipe première, avec un contrat qui durera jusqu'en 2024.

Le milieu de terrain a disputé quatre matches, en étant titulaire lors d'un d'entre eux, et devient de plus en plus important dans l'effectif.