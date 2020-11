De Diez à Diez : l'hommage de Messi à Maradona

Si ce week-end, de nombreux hommages en mémoire à Diego Maradona ont eu lieu sur les pelouses européennes, il y en avait un en particulier que beaucoup de fans attendaient, celui de Lionel Messi.

Dans cette rencontre face à Osasuna et après une conduite de balle dont il a le secret, Leo Messi arme une frappe puissante et croisée depuis l'extérieur de la surface de réparation. L'Argentin inscrit son premier but du match (73e) et porte la marque à 4-0.

Un clin d'oeil à Maradona dès la 30e minute

Pour célébrer son but, l'Argentin s'est approché des caméras, enlevant son maillot pour arborer un autre dossard floqué du numéro 10 également, celui que la légende argentine porta lors de son passage aux Newell's entre 1993 et 1995.

Mains et regard en direction du ciel, le sextuple Ballon d'Or dédie son but à son défunt compatriote. Mais, tant ce match respirait l'hommage pour El Pibe de Oro, affichant aux quatres coins du Camp Nou des signes en mémoire de celui qui porta le maillot blaugrana de 1982 à 1984, La Pulga imitait l'illustre "Main de Dieu" à la 30e minute.

Suite à une offensive barcelonaise à la demi-heure de jeu, le ballon se retrouvait au-dessus du portier d'Osasuna, c'est le moment que choisit Leo Messi, comme en souvenir de la légende, pour s'élever dans les airs, la main en avant. Si le ballon ne finit pas immédiatement dans les buts, son geste sera suivit d'un cafouillage dans la surface de réparation et de l'ouverture du score de Martin Braithwaite.

Une minute de silence, des applaudissements, un geste semblable à la "Main de Dieu", un joli but et un maillot mythique, tout cela en une seule rencontre, autant d'éléments nécessaires à rendre hommage à l'une des plus importantes figures du ballon rond.