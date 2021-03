Maguire s'emporte contre Wan-Bissaka

Harry Maguire a une nouvelle fois perdu ses nerfs contre ses coéquipiers. En plein match contre West Ham, le joueur de Manchester United a commencé à crier sur son coéquipier Aaron Wan-Bissaka.

Apparemment, comme le rapportent 'Mirror' et 'The Sun', lors des moments les plus tendus pour l'équipe dirigée par Solskjaer, le défenseur central anglais a chargé son propre coéquipier.

"P*tain, fais attention et arrête de leur donner ce p*tain de ballon !", a-t-il crié en plein match de Premier League, à la surprise des adversaires. Le latéral a perdu 11 ballons et raté 9 passes sur les 90 qu'il a tentées, un bilan qui, sans être trop élevé, n'a pas plu à un Maguire hors de lui.

La tension était telle dans le vestiaire à la mi-temps que le manager de United lui-même a dû s'expliquer devant la presse après le match : "Les 15 premières minutes, nous n'arrêtions pas de donner le ballon. On ne peut pas défendre comme ça. On doit retrouver notre calme. À la fin, nous avons eu un coup de pied arrêté et nous avons marqué.