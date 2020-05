Mahrez évoque Aouar et l'Algérie

Riyad Mahrez est le capitaine de l'équipe d'Algérie, une sélection qui s'est hissée sur le toit de l'Afrique l'été dernier en remportant la Coupe d'Afrique des Nations contre le Sénégal de Mané.

Parmi les joueurs qui ont la possibilité de jouer pour la sélection algérienne se trouve l'international espoir français Houssem Aouar, qui a reçu plusieurs appels du pied lors des derniers mois.

Le joueur de l'Olympique Lyonnais a été évoqué par Riyad Mahrez lors d'un live Instagram ce dimanche. Et le joueur de City assure qu'il ne veut forcer personne à jouer pour son pays.

"S’il veut venir, il vient. S’il ne veut pas, c’est son choix. S’il pense qu’il doit jouer en équipe de France, qu’il aille en équipe de France. Personne ne doit forcer personne", a commencé le capitaine des Fennecs.

"S’il vient : bienvenue, on l’accueillera comme tout le monde. S’il va en équipe de France, pas de problème non plus, c’est sa carrière, c’est lui qui choisit. C’est simple", a-t-il ajouté. Ce sera à Aouar de choisir, bien qu'il soit l'un des joueurs que beaucoup réclament déjà en équipe de France.