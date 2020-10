Mahrez ne dirait pas non au PSG

Ryad Mahrez s'apprête à jouer contre l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions ce mardi avec son club, Manchester City.

En effet, l'attaquant algérien a toujours porté l'OM dans son coeur.

Mais lorsqu'il a été interrogé sur 'Canal+', le vainqueur de la CAN 2019 n'a pas exclu de jouer un jour pour le PSG.

"C’est vrai que j’étais un supporter de Marseille quand j’étais petit. Après si le PSG… ce n’est pas d’actualité parce que je suis encore sous contrat et je suis bien à Manchester. Mais Paris c’est ma ville. Je suis né et j’ai grandi à Paris. On ne sait jamais", a-t-il notamment déclaré.