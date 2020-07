"Maintenant, on va se reposer un peu"

Le Real Madrid est champion d'Espagne et n'a pas pu faire mieux qu'un match nul contre Leganés pour terminer la saison de championnat ce dimanche. Un nul qui a coûté le maintien à Leganés.

L'entraîneur des Merengue, Zinedine Zidane, a reconnu que son équipe avait moins bien joué. Une chose logique, puisque le Real Madrid n'avait plus d'enjeux pour ce dernier match.

"Ça n'a pas été une victoire, mais ce n'est pas non plus une défaite. On ne s'est pas relâchés, on n'a pas fait un grand match, c'est tout. Le match de ce soir, il est passé, c'est fini. En face, il y avait un adversaire qui jouait sa saison. Nous, on jouait un peu moins, mais on a fait notre match", a assuré Zidane après le match.

Et maintenant ? Le Real doit préparer son match contre Manchester City : "Maintenant, on va se reposer pendant trois ou quatre jours, et ensuite on va revenir au travail pour la Ligue des champions."

"Sans inquiétude, sans stress, sans rien, en pensant uniquement à tout ce qu'on a fait de bien durant cette saison et tout ce qu'elle nous a apportés. Ce ne sera pas des vacances, mais un peu de repos. Il faut que l'on déconnecte un peu", a-t-il ajouté.

Et l'entraîneur français compte bien tout faire pour essayer de se qualifier : "Évidemment que nous allons tout faire pour revenir au score ! Nous allons nous battre jusqu'à la dernière seconde pour nous qualifier pour le prochain tour."