Malcom juge le Barça coupable de ses blessures : "Ici je m'entraîne beaucoup plus"

Malgré plait que Malcom n'a pas quitté le FC Barcelone en mauvais termes, le Brésilien est sans langue de bois lorsqu'il évoque le club catalan depuis la Russie.

Le joueur passé par les Girondins de Bordeaux s'est toujours montré reconnaissant envers le Barça, mais dernièrement, il a lancé quelques critiques.

Lors d'un entretien pour 'SER Catalunya', l'attaquant du Zenit a critiqué la faible charge de travail demandée pendant les entraînements du FC Barcelone, principale cause de ses blessures continues selon lui en Russie.

"Ici on s’entraîne beaucoup plus qu’au Barça, je crois que c’est pour ça que je me suis blessé", a confié le joueur brésilien, qui a donné plus de détails : "J’étais habitué à travailler 40 ou 50 minutes à Barcelone".

Lors de son étape à Barcelone, Malcolm a inscrit quatre buts et a livré deux passes décisives en 24 matchs. Au Zenit, il a à peine pu participer à six rencontres, avec un seul but et une passe dé. à son actif.