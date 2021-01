Malgré 17 cas positifs de COVID-19, le Benfica jouera contre Braga

Dans un communiqué officiel du club, le Benfica explique que malgré les 17 cas de COVID-19, la formation portugaise maintient le match contre le Sporting Braga pour la demi-finale de Coupe de Ligue ce mercredi.

"Le Sport Lisboa e Benfica informe qu'il sera présent dans le Final Four de la Coupe de la Ligue, avec l'ambition de remporter la compétition, à l'image de ce qui se passe dans toutes les compétitions qu'il conteste. En ce sens, il est possible de témoigner encore une fois de l'esprit de groupe indéfectible et de la ténacité de cet effectif. Benfica réaffirme son intention d'être présent demain en demi-finale de la Coupe de la Ligue, avec pour objectif de remporter un trophée qu'il a remporté 7 fois."