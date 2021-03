Malgré les millions proposés, Donnarumma attend

Donnarumma est actuellement l'un des gardiens de but les plus réputés du football européen et, en même temps, l'un des noms pour agiter le marché estival. Le gardien est en fin de contrat avec Milan, un club qui tente de renouveler son contrat depuis des mois.Un échec jusqu'à présent.

Selon le journal italien "La Gazzetta dello Sport", le club italien est déjà à la recherche de remplaçants après la dernière offre présentée : 8 millions d'euros. Mino Raiola, l'agent de Donnarumma, n'a pas répondu, dans une stratégie qui s'entend comme une tentative de gagner du temps, face à un intérêt du PSG qui semble gagner de plus en plus de force.

Le gardien de but de Lille, Mike Maignan, âgé de 25 ans, est désigné comme l'élu de Milan pour combler une éventuelle sortie de Donnarumma.