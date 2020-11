Manchester City confiant pour une prolongation d'Aguero

Pep Guardiola estime que Manchester City a encore beaucoup de temps pour avoir des "discussions correctes " avec Sergio Aguero sur son avenir et souhaite d'abord que l'attaquant retrouve sa pleine forme.

Le joueur de 32 ans est actuellement dans la dernière année de son contrat du côté de l'Etihad Stadium, mais il n'a joué que 190 minutes cette saison, après une opération au genou durant l'été et une blessure aux ischio-jambiers en octobre.

Aguero, qui est le meilleur buteur de l'histoire du club, a joué 12 minutes en tant que remplaçant lors de la victoire de la Ligue des champions contre l'Olympiacos mercredi. Guardiola affirme qu'il n'est pas encore complètement en forme mais pense qu'il aura encore un impact majeur cette saison une fois qu'il aura retrouvé sa netteté.

"Il va nous procurer de bons moments cette saison", a déclaré le manager de City avant le choc de samedi en Premier League avec Burnley «Il n'est toujours pas dans son meilleur état - nous ne pouvons pas oublier combien de temps il a été blessé et est revenu puis blessé à nouveau. C'est un gars qui a besoin d'être au top, mais la qualité de marquer dans la surface est toujours là, et elle le sera toujours. Nous n'avons aucun doute là-dessus, mais il a besoin d'un peu de temps pour entrer dans les séances d'entraînement et empiler les minutes [sur le terrain], et après nous avons sept mois d'avance."

Interrogé sur les négociations de contrat pour El Kun, le technicien catalan a confié : "C'est un gars qui mérite avec le club des discussions justes pour faire ce qu'il y a de mieux pour lui pour le club et pour tout le monde. À ce sujet, vous ne devriez pas douter. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai eu la chance de jouer en tant que footballeur et entraîneur avec des joueurs de football incroyables. Il fait partie de ceux-là, bien sûr, mais surtout en tant qu'être humain."

Aguero a également été personnellement touché par la mort de l'Argentin Diego Maradona, qui était le grand-père de son fils Benjamin. La mort de Maradona à la suite d'un arrêt cardiaque a été annoncée peu de temps avant la victoire en Ligue des champions sur l'Olympiacos. Aguero a depuis rendu hommage à son ancien beau-père et Guardiola pense qu'il sera prêt à jouer ce week-end malgré la nouvelle. "Il m'est difficile de parler de ses sentiments", a déclaré le manager des Sky Blues. "Je l'ai vu bien et bien sûr l'impact sur la journée du match contre l'Olympiacos a été dur, surtout pour son fils. Il connaissait assez bien Maradona, il était le grand-père de son fils. C'est une situation triste malheureusement pour sa famille mais il va bien."