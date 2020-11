Manchester City fan de Ferran Torres

À tout juste 20 ans, le joueur de Manchester City Ferran Torres vit l'un des meilleurs moments de sa carrière sportive. Il s'installe comme un joueur clé au sein de l'équipe de Pep Guardiola et brille avec l'Espagne.

Ce mardi, dans le duel entre la Roja et l'équipe nationale allemande, l'ancien joueur de Valence a réalisé l'un de ses meilleurs matchs, avec un triplé qui a été loué par les fans de City.

"Il a eu un taux d'efficacité de 100%, 84% dans les passes, 42 touches de balle, sept tirs, quatre cadrés, trois buts... Quelle recrue", a déclaré un fan de City sur les réseaux sociaux.

Un autre a tenu à rappeler son prix : "Ferran Torres, 23 millions. Kepa, 86. Pogba, 100. Keita, 67. Pépé, 86. Ndombélé, 52... Merci".

International round-up!



@FerranTorres20 scored a HAT-TRICK against @IlkayGuendogan's GERMANY as Spain won 6-0 on the night - Rodri scoring too pic.twitter.com/2F3XiGidPm