City trop puissant

Ce mardi soir, à la Puskas-Arena de Budapest, en Hongrie, les hommes de Pep Guardiola se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions en dominant de la tête et des épaules, comme à l'aller d'ailleurs, le Borussia Mönchengladbach, sur le score de 2 buts à 0.

Il faut dire aussi que les Allemands n'étaient pas très motivés après la claque reçue à l'aller comme l'avait déclaré l'entraîneur du club, Marco Rose, avant la rencontre : « J'aurais préféré faire l'impasse sur cette échéance et plutôt profiter d'une semaine sans match. »

De Bruyne, capitaine et buteur

Dès lors, il ne faut s'étonner d'avoir assisté à une rencontre à sens unique. Dès la 7e minute de jeu, João Cancelo lançait Phil Foden en profondeur mais l'international anglais ne parvenait pas à contrôler correctement le ballon pour tirer au but.

Après ce premier avertissement, Kevin De Bruyne, capitaine d'un soir, décidait de mettre fin au suspense en expédiant en pleine lucarne une frappe somptueuse qui ne laissait aucune chance à Sommer, le portier de Gladbach.

Six minutes plus tard, et avec une facilité déconcertante, Foden transperçait la défense adverse et servait astucieusement Gündogan qui ajustait tranquillement Sommer pour le 2-0.

Gladbach, par l'intermédiaire de Marcus Thuram, tentait vainement de donner le change. L'international français se signalait d'abord avec une frappe trop molle pour inquiéter Ederson, le gardien des Citizens (32e) puis il se jouait de la défense mancunienne pour servir Embolo mais ce dernier ne trouvait pas le cadre (42e).

Man City rêve toujours du quadruplé

En deuxième mi-temps, on assistait davantage à un match amical de pré-saison qu'à un huitième de finale retour de Ligue des champions… Signalons tout de même les occasions de Riyad Mahrez (65e, 68e, 89e, 90+3e) et de Bernardo Silva (67e) qui se mettaient en évidence sans trouver le chemin des filets.

Pep Guardiola profitait fort logiquement de son avance au tableau d'affichage et de l'apathie adverse pour procéder à une large revue d'effectif lors de ce second acte. Entre la 63e et la 75e minute, Rodrigo Hernandez, João Cancelo, Ilkay Gündogan, Ruben Dias et Bernardo Silva étaient respectivement remplacés par Fernandinho, Oleksandr Zinchenko, Raheem Sterling, Aymeric Laporte et Sergio Agüero.

Le coach mancunien pensait sans doute déjà à sa prochaine échéance, samedi contre Everton, en FA Cup. Car avec sa qualification contre pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Manchester City est plus que jamais en lice pour réaliser le quadruplé Premier League, FA Cup, League Cup, Ligue des champions.