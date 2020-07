Manchester City piste un ancien joueur de Chelsea

Manchester City s'est intéressée à Nathan Ake cet hiver, mais les négociations ont été interrompues.

'The Athletic' affirme que les Cityzens auraient coché le nom de l'ancien joueur de Chelsea, dans la liste des favoris pour renforcer le secteur défensif.

L'équipe entraînée par Pep Guardiola a été privée de Vincent Kompany, a perdu Aymeric Laporte à la suite d'une grave blessure et, de plus, les performances de John Stones et Nicolas Otamendi ne répondent pas aux attentes du coach.

Par conséquent, Manchester City aurait ciblé le joueur de 25 ans, dont le contrat avec Bournemouth se termine en juin 2022.