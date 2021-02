Manchester City prend une option sur les quarts

Ça fait 19 victoires consécutives pour Manchester City, toutes compétitions confondues. Les hommes de Pep Guardiola se sont imposés ce soir contre Mönchengladbach.

Une victoire logique à Budapest (match délocalisé en raison des restrictions dues à la Covid-19) des Citizens, qui ont dominé pendant une grande partie de la rencontre.

Les Skyblues ont imposé un rythme intense en première période et ont mis à mal la défense des joueurs de Marco Rose, et ont enchaîné les incursions dans la surface de Sommer.

Raheem Sterling (6e, 16e, 17e), Phil Foden (7e) et Bernardo Silva se sont heurtés à la défense allemande, avant de voir le dernier ouvrir la marque à la demi-heure de jeu.

Depuis l'entrée de la surface, Joao Cancelo centrait vers Bernardo Silva et l'attaquant portugais envoyait le ballon dans les cages du gardien suisse d'une puissante tête croisée (29e, 0-1).

En seconde période, Manchester City gère son avance mais Mönchengladbach tente un peu plus, mais Plea et Stindl n'arrivent pas à inquiéter Ederson, à l'exception d'une sublime aile de pigeon du Français qui frôle le cadre des cages citizens (63e).

Mais City tue les espoirs de Mönchengladbach de revenir au score. Après l'heure de jeu, Gabriel Jesus double la mise. Nouveau centre de Cancelo, qui trouve Bernardo Silva au second poteau. Silva remise de la tête vers Gabriel Jesus devant les cages, et le Brésilien se jette pour envoyer le ballon dans les filets (65e, 0-2).

Les Citizens ont fait le plus dur en s'imposant à l'extérieur, et Mönchengladbach devra mettre au moins trois buts à l'Etihad Stadium pour créer l'exploit et renverser la situation. Un scénario loin d'être évident après la performance des hommes de Guardiola ce soir.