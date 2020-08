Manchester City présente son maillot extérieur pour 2020-21

Manchester City vient de dévoiler son nouveau maillot extérieur pour la prochaine campagne. Cette tenue s'est inspirée d'un fameux quartier industriel de la ville, il s'agit de Castlefield. C'est un quartier symbolique à Manchester, car c'est là que se tenait sous l'Empire romain le castrum de Mamucium, mais également, où se terminait le premier canal industriel du monde, le Bridgewater.

Cette tunique se distingue par le bleu foncé, le noir et les détails qui nous rappellent le cuivre. Puma s'est aussi inspiré de plusieurs bâtiments de ce quartier symbole, qui est aujourd'hui un centre artistique.

Le nouveau maillot extérieur des citizens est déjà disponible dans la boutique officielle du club.

