Manchester City prêt à tout pour recruter un défenseur central avant la fin du mercato

Protagoniste de l'affaire qui aura secoué le monde du football en ce mercato estival, Manchester City est de nouveau d'attaque sur le marché des transferts, et les Skyblues souhaitent de nouveau faire leurs emplettes en Liga.

Malgré une arrière-garde déjà bien garnie, les dirigeants de Man City ne sont pas comblés. Aymeric Laporte, John Stones, Nicolas Otamendi, Eric Garcia ou plus fraîchement débarqué dans le Greater Manchester, Nathan Aké, ne suffisent pas à satisfaire les attentes mancuniennes.

Jules Koundé ou José Maria Giménez

Si le nom de Kalidou Koulibaly était annoncé du côté de l'Etihad Stadium, c'est vers l'Espagne que semblent finalement se diriger les Citizens.

En effet, les dirigeants de Manchester City seraient prêts à sortir le chéquier pour s'offrir le défenseur de l'Atlético, si 'AS' parle d'une offre ahurissante de 85 millions d'euros pour Giménez, les Colchoneros ne sont pas disposés à se séparer de l'Uruguayen. Le président du club déclarait hier pour 'El Transitor' : "Nous avons reçu l'offre. Mais Giménez est un joueur magnifique et nous souhaitons avoir de magnifiques joueurs dans l'équipe".

Face à des Colchoneros intraitables, City envisagerait de se tourner vers Séville et le jeune français Jules Koundé (21 ans). Ayant déjà tenté une première approche vers les Sévillans, proposant 70 millions d'euros et un contrat de 5 ans pour le joueur, les Citizens s'étaient également heurtés à un refus des Andalous. Cependant, le FC Séville, par le biais de récentes déclarations de son directeur sportif, ne ferme pas complètement la porte à un départ de sa pépite. Une nouvelle offre des Anglais revu à la hausse pourrait donc faire plier les Espagnols tout en sachant qu'un accord entre le joueur et City est déjà trouvé.

À noter que Manchester City pourrait se séparer de John Stones et Nicolas Otamendi avant d'accueillir un nouveau défenseur central, l'Argentin pourrait également être utilisé comme monnaie d'échange en plus de l'indemnité de transfert pour enrôler Jules Koundé.