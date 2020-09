Riyad Mahrez et Aymeric Laporte positifs au Covid-19

La Premier League va reprendre ses droits dès le week-end prochain, alors forcément, protocole oblige, les joueurs de l'ensemble des clubs du championnat d'Angleterre vont subir des tests régulièrement afin de savoir s'ils ont contracté le Covid-19. Et du côté de Manchester City, les tests ont révélé deux cas positifs au sein de l'effectif. En effet, le vice-champion d'Angleterre a annoncé ce lundi matin avoir deux joueurs positifs tout en révélant leur identité.

"Le Manchester City FC peut confirmer que Riyad Mahrez et Aymeric Laporte ont été testés positifs pour Covid-19. Les deux joueurs observent actuellement une période d'auto-isolement conformément au protocole de la Premier League et du gouvernement britannique sur la quarantaine. Aucun des deux n'affiche de symptômes du virus. Tout le monde au Club souhaite à Riyad et Aymeric un prompt rétablissement avant leur retour à l'entraînement et la nouvelle saison", a indiqué le club anglais dans son communiqué.

Riyad Mahrez et Aymeric Laporte ont été testés positifs au Covid-19. L'ailier algérien et le défenseur français sont asymptomatiques mais vont tout de même être automatiquement placés en quarantaine. Et ils sont donc incertains pour le premier match des Citizens le 21 septembre contre Wolverhampton, en espérant qu'ils n'aient pas déjà été en contacts avec leurs coéquipiers afin de propager davantage le virus.

Aymeric Laporte s'est montré rassurant, et a confirmé au passage avoir été infecté par le virus via un message sur son Twitter : "Merci à tous pour vos messages, tout va aussi bien que possible, je suis le protocole pour les prochains jours et je reviens bientôt, prenez soin de vous". Pour rappel, le match de la première journée de Premier League des Citizens face à Aston Villa, prévu initialement le 12 septembre a été reporté en raison du parcours européen de Manchester City.