Manchester United contacte l'agent de Jadon Sancho

À Old Trafford, on pense déjà à l'été. Et alors que plusieurs joueurs devraient quitter les rangs de l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer, certains nouveaux visages devraient quant à eux arriver.

Et le club mancunien a déjà sa priorité de mercato depuis plusieurs mois. Il s'agit de Jadon Sancho, qui brille depuis deux ans maintenant sous les couleurs du Borussia Dortmund.

Le média 'Goal' rapporte que Manchester United aurait déjà contacté l'agent de Jadon Sancho, Fabrizio Romano, pour se renseigner sur la situation de l'international des Three Lions.

Manchester United sait que ce ne sera pas facile de s'offrir les services du jeune ailier britannique et que Dortmund ne devrait pas lâcher son joueur pour moins de 110 millions d'euros, toujours selon le média cité.