"Ferguson nous a appris Ã  Ãªtre des robots"

L'ancien défenseur de Manchester United, Patrice Evra, a admis qu'il avait cessé de célébrer les titres de champion après que Sir Alex Ferguson lui ait appris à être un "robot".

Le Français a remporté cinq titres au cours de ses huit années passées à Old Trafford et se souvient d'avoir fêté "comme un enfant" chez Mikael Silvestre lorsqu'il a remporté sa première médaille de Premier League lors de la saison 2006-07. Après cela, cependant, gagner était si normal qu'Evra pense qu'il n'a jamais fêté au même niveau.

"Je vais être honnête, quand vous commencez à gagner le troisième, le quatrième et le cinquième, vous célébrez mais pas de la même manière", a déclaré Evra au Podcast officiel de Manchester United.

"Vous célébrez à cause des caméras et tout ça, mais ce n'est pas la même chose. Ferguson nous a tous appris à être comme un robot. Je ne pense pas que j'étais un être humain en jouant pour Manchester United. Quand nous gagnions des matchs, quand je faisais quelque chose de bien, je n'étais pas content. Pour moi, c'était quelque chose de normal.

"Je dis toujours que Deschamps m'a appris que gagner est important, mais Ferguson m'a appris que gagner est normal. Je me souviens qu'après de grosses victoires contre Liverpool, il m'a juste dit : 'Bravo, fiston'. Il n'a jamais crié, sauf quand nous avons gagné la finale de la Ligue des champions. C'était juste quelque chose de normal, de gagner le championnat."

L'arrière latéral s'est fait aimer des fans de United pendant ses huit années au club en s'imprégnant de la culture et en comprenant l'histoire, et il a expliqué pourquoi cela signifiait tant pour lui.

"À chaque fois que je mettais ce maillot, je sais combien de personnes l'ont porté et ont gagné. Respectez cette tradition, cette philosophie. Je me suis dit : 'Je ne peux pas laisser tomber ces gens'. Quand vous jouez pour Manchester United, ce n'est pas pour vous.

"Vous n'utilisez pas Manchester United, et parce que vous êtes un joueur de Manchester United, donc vous êtes célèbre, vous êtes sur les médias sociaux. Vous jouez pour United parce que vous devez donner à ces gens.

"Je vous donne un exemple : une fois, quand nous étions en pré-saison, et avant de monter dans le bus, nous étions vraiment fatigués, je vais être honnête avec vous, et il y avait une queue de fans. Et les joueurs se disaient : quand personne ne signe, personne n'a à signer.

"Alors nous sommes allés directement au bus, tout le monde, et je regarde par la fenêtre et je vois Sir Alex Ferguson signer chaque autographe. Je jure qu'il a dû signer pendant environ 45 minutes. Il signait [pour] tout le monde.

J'ai dit : "Les gars, quand le patron arrive dans le bus, c'est fini. Et il est venu dans le bus, il nous a donné passé un savon. 'Mais qu'est-ce que vous croyez être ? ! Ce sont ces gens qui paient votre salaire. Ces gens viennent vous regarder. Maintenant, descendez et signez'. Et on a dû signer pour chaque fan. Mais c'est la mentalité."