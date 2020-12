Les Red Devils collent un set Ã  Leeds

Quel match à Old Trafford ! C'était l'après-midi des records. Après le but le plus rapide de l'histoire de la Serie A pour Leao, Scott McTominay s'est offert le doublé le plus rapide de l'histoire de la Premier League.

Le milieu de terrain écossais a en effet ouvert le score après à peine une minute de jeu d'une frappe limpide des 20 mètres, bien décalé par Bruno Fernandes (1-0, 1re). Avant de trouver à nouveau la faille moins de deux minutes plus tard, cette fois sur un décalage d'Anthony Martial (2-0, 3e).

La suite des opérations est signée Bruno Fernandes d'une belle frappe de l'extérieur de la surface (3-0, 20e). Leeds est totalement dépassé en défense et souffre sur chaque accélération des Red Devils.

Des Peacocks qui cèdent à nouveau, cette fois sur corner avec une déviation au premier poteau de Martial pour Lindelof (4-0, 37e). De l'autre côté du terrain, Liam Cooper sauve l'honneur sur corner avant la mi-temps (4-1, 42e).

Une première période particulièrement riche en buts, suivie d'une deuxième qui l'est (presque) autant. Les occasions continuent de s'accumuler pour Manchester, mais la finition de Martial n'est pas au rendez-vous.

La réussite qui fuit surtout Leeds, et Raphinha qui voit sa volée sortie par De Gea et retomber sur le poteau. Et c'est finalement Daniel James, au terme d'une nouvelle projection rapide vers l'avant, qui vient tromper une nouvelle fois Illan Meslier (5-1, 66e).

Cinq et bientôt six, avec un pénalty obtenu par Martial et transformé par Bruno Fernandes, dans son style caractéristique (6-1, 70e). La soirée n'a pourtant pas livré tout son spectacle et Stuart Dallas envoie le cuir nettoyer la lucarne d'un De Gea impuissant (6-2, 73e).

Malgré plusieurs occasions dans le dernier quart d'heure avec les entrées de Cavani et Van de Beek, Manchester United en reste là avec la pauvre défense des hommes de Marcelo Bielsa, passés d'un succès 5-2 contre Newcastle à cette déroute. Petit bémol en fin de rencontre avec la sortie de McTominay, vraisemblablement touché aux adducteurs.

Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer gagnent pour la deuxième fois cette saison à domicile et remontent sur le podium. Ils pourraient revenir à deux petits points de Liverpool avec leur match en retard à disputer contre Burnley.