Arrivé en grande pompe à Manchester United à l'été 2017 après un passage réussi au Borussia Dortmund, Henrikh Mkhitaryan n'a jamais réussi à faire l'unanimité chez les Red Devils. L'international arménien n'a pas été en mesure de reproduire des performances aussi impressionnantes qu'en Allemagne où il a terminé sa dernière saison avec le BVB avec onze buts marqués, et vingt passes décisives en Bundesliga.

Aujourd'hui du côté de l'AS Roma, Henrikh Mkhitaryan tente de retrouver son meilleur niveau et d'enchaîner les matches. Dans un entretien accordé à la chaîne Youtube, Yevgeny Savin, il est revenu sur son passage difficile à Manchester United.

"Un jour, Mourinho est arrivé et pendant le déjeuner, il m'a dit : 'À cause de toi, la presse me critique'. J'ai répondu : 'Vraiment, coach ? Je ne le fais pas exprès'. À cette époque à Manchester United, il y avait des paparazzis trois fois par semaine. Ils ont filmé quand vous montiez dans la voiture, ils savaient comment vous étiez habillé. Quand tu allais t'entraîner, peu importe quand c'était, ils étaient déjà là. Tous nos pas étaient suivis", a expliqué l'international arménien.

Henrikh Mkhitaryan a confessé qu'il a eu une relation compliquée avec le Portugais : "José Mourinho a sans aucun doute été l'entraîneur difficile de ma carrière. C'est un gagnant par nature. Il veut que vous gagniez et vous devez faire tout ce qu'il vous demande. C'est difficile pour n'importe qui. Il y avait des différends et des conflits, mais cela n'a pas empêché le bon travail et les trophées par la suite."

"Mourinho m'a demandé de m'entraîner plus, c'est vrai. Tout a commencé là. J'ai pensé : 'Je n'ai plus rien à apporter en plus au club. Je travaille, j'aide l'équipe, je marque et, néanmoins, il est toujours insatisfait. Jouer pour Manchester United a été une grande opportunité dans ma vie. Je jouais avec Ibrahimovic, Pogba, Mata, De Gea... Si j'avais pu, j'aurais renouvelé mon contrat avec les Red Devils", a conclu le milieu de terrain de l'AS Roma.