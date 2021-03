Manchester United propose une prolongation de trois ans à Bailly, à une condition

Eric Bailly est lié à Manchester United jusqu'en juin 2022, mais à Old Trafford, on veut s'assurer qu'il reste plus longtemps.

Malgré les rumeurs de transfert de cet été qui aurait permis au club anglais de s'offrir les services de Pau Torres, Manchester semble ne pas vouloir se défaire de Bailly. C'est en tout cas ce que rapporte 'The Sun'.

À Manchester les discussions auraient commencé en vue d'une prolongation. Le club britannique lui proposerait un nouveau contrat de 3 ans.

Mais Manchester est pressé. S'il n'est pas d'accord avec les modalités du contrat que lui propose Manchester United, les 'red devils' prendront en compte les offres faites pour le défenseur central. À Manchester, on ne veut en aucun cas le voir partir gratuitement en juin 2022.

Bailly devra réfléchir. Comme tous les joueurs, il veut être aligné sur le terrain. 'The Sun' rapporte que le joueur n'acceptera pas un rôle secondaire. Il faudra donc voir s'il accepte les conditions de United ou s'il décide de s'envoler vers de nouveaux horizons.