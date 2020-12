Cavani est "prêt à jouer" contre le PSG

En signant à Manchester United après le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, Edinson Cavani savait qu'il pourrait jouer contre son ancien club dont il a porté le maillot de 2013 à 2020, inscrivant 200 buts en 301 matches.

A l'aller, pour le match au Parc des princes entre les deux clubs, Edinson Cavani, encore trop juste physiquement, n'avait pas été retenu dans le groupe mancunien par son entraîneur et était resté en Angleterre.

Mais pour le match retour à Old Trafford (ce mercredi, coup d'envoi à 21h00), l'attaquant uruguayen est bel et bien présent et pourrait même jouer comme l'a affirmé son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, en conférence de presse : "Edinson est prêt à jouer et bien sûr que c'est particulier pour lui de jouer contre le PSG, son ancien club dont il est le meilleur buteur, cela va le toucher mentalement. Le connaissant, cela va lui donner de l'énergie. Il est tellement professionnel. Il va travailler sur son état d'esprit ce mardi pour être prêt pour le match."

Ole Gunnar Solskjaer est également revenu sur la polémique concernant son attaquant. Cavani a posté un message jugé raciste sur Instagram avant de le supprimer et de présenter ses excuses. "Il a retenu la leçon, cela aurait pu l'affecter mais il devra laisser cela de côté quand le match va commencer. La FA lui a demandé des explications et nous allons le soutenir", a déclaré son entraîneur.