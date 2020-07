Solskjaer maintient sa confiance à David De Gea

Ole Gunnar Solskjaer insiste sur le fait que David de Gea est assez fort mentalement pour repartir de l'avant après les erreurs qu'il a commises contre Chelsea (1-3). Et il compte notamment sur lui dès demain lors du duel important contre West Ham en championnat.

Le dernier rempart espagnol a été fortement critiqué pour sa fragilité face aux Blues et qui a causé l'élimination des siens de la FA Cup. Sur les trois buts encaissés, il y en a au moins deux qui lui sont directement imputables. Et durant la conférence de presse d'après-match, Solskjaer n'a rien fait pour calmer les attaques extérieures en indiquant que son gardien aurait dû au moins arrêter la frappe de 25 mètres de Mason Mount en début de seconde période.

Depuis cette rencontre, des voix s'élèvent, que ça soit parmi les observateurs neutres ou les fans de l'équipe, pour que De Gea soit écarté du onze de départ d'United pour les deux derniers matches de championnat. Son manque de fiabilité mais aussi et surtout sa faiblesse mentale pourraient faire rater un autre objectif important à MU, à savoir la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

La situation est donc critique, mais pour Solskjaer il n'y as pas lieu d'accabler encore plus De Gea. "Cela ne va pas devenir une conférence de presse pour faire le procès de David de Gea. Nous allons simplement rester soudés", a-t-il tonné fermement aux journalistes ce mardi. "David est assez fort mentalement pour savoir que son travail est de performer à l'entraînement et d'être prêt pour les matchs", a ajouté le coach norvégien.

A la question ensuite s'il y avait une chance pour qu'il relègue De Gea sur le banc au profit de Sergio Romero mercredi contre les Hammers, Solskjaer a rétorqué : "C'est votre travail de parler et d'écrire et mon travail est de préparer une équipe pour West Ham. Nous n'allons pas parler d'individualités parce qu'il n'y a pas besoin de mettre la pression sur les joueurs".