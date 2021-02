Manchester United veut prolonger Cavani

Libre après la fin de son contrat avec le PSG en juin dernier, Edinson Cavani a décidé de poursuivre sa carrière du côté de Manchester United avec qui il a signé un contrat d'un an avec une option pour une année supplémentaire.

Malgré des débuts compliqués, la situation s’est nettement améliorée pour l'Uruguayen qui pourrait bientôt se voir proposer une prolongation de contrat par les Red Devils.

"Je peux seulement dire qu'Edinson a fait du bon boulot. Il est vraiment bien installé dans le groupe et nous allons nous asseoir et lui parler prochainement pour considérer ses plans et les nôtres, a confié Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse ce vendredi. C'est une bonne discussion à avoir. Nous parlons toujours aux joueurs et, avec la situation contractuelle qui est la sienne, nous sommes très satisfaits de ce qu'il a fait."

Le coach norvégien a ajouté que l'attaquant de 34 ans, absent lors du 16e de finale aller de Ligue Europa jeudi contre la Real Sociedad, pourrait être disponible pour le match face à Newcastle, dimanche.