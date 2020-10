Mandzukic a appelé l'OM

L'international croate de 34 ans, Mario Mandzukic, est sans club depuis sa résiliation de contrat avec le club du Qatar, le Al-Duhail.

Depuis, plusieurs rumeurs l'envoyaient à l'AC Milan, Benevento ou encore au Spartak Moscou mais l'attaquant n'a pas trouvé de club.'FootMercato' annonce que Mario Mandzukic avait proposé ses services à l'OM mais le club marseillais n'a pas répondu pour manque de liquidité. Le club français devait surtout trouver une porte de sortie au buteur grec, Kostas Mitroglou... ce qui n'a pas été le cas..

Le directeur sportif, Pablo Longoria, évoqué la priorité d'un lateral droit mais ne ferme pas la porte à un attaquant : "Nous sommes ouverts à la possibilité de faire un joker s'il y a un consensus. Toutes les décisions se prennent comme ça. On discute entre le coach, la direction, moi et le propriétaire. On doit être convaincu du projet et du joueur. La crédibilité du projet vient parce que les joueurs qui viennent sont des premiers choix. Nous sommes ouverts aussi à attendre janvier. Nous évaluons et on choisira la meilleure option possible. ​"